Овен – (21.03 – 20.04) Овны, понедельник - не повод отказываться от предложений весело провести время!

Телец – (21.04 – 20.05) Тельцы, обеспечьте себя тишиной. Ваши гениальные мысли хотят быть услышанными!

Близнецы – (21.05 – 21.06) Близнецы, вы на вершине популярности. Будьте готовы к повышенному вниманию!

Рак – (22.06 – 22.07) Раки, расписание дня трещит по швам? Не стесняйтесь просить помощи у ближнего!

Лев – (23.07 – 23.08) Львы, сегодня в вашей голове - масса идей! Самое время придумать план на выходные!

Дева – (24.08 – 23.09) Девы, пересмотрите свой список целей. Многие из них уже не актуальны!

Весы – (24.09 – 23.10) Весы, вы и творчество в любом его проявлении - идеальный сценарий на день!

Скорпион – (24.10 – 22.11) Скорпионы, прокачайте свое умение слушать! Сегодня оно не раз вам понадобится!

Стрелец – (23.11 – 21.12) Стрельцы, не жадничайте! Помощь другим здорово поднимет ваш собственный дух!

Козерог – (22.12 – 20.01) Козероги, определенности и стабильности никто не обещал! Готовьтесь импровизировать!

Водолей – (21.01 – 19.02) Водолеи, спокойствие и терпение! Не позволяйте обилию забот вывести вас из себя!