Овен – (21.03 – 20.04) Овны, звезды уверены, что вы хорошо отметили и снимают с вас ответственность за день. Отдыхайте и набирайтесь сил!

Телец – (21.04 – 20.05) Тельцы, вас ждет теплый вечер в не менее теплой компании. Вы отлично проведете время!

Близнецы – (21.05 – 21.06) Близнецы, смело доверяйтесь первому впечатлению и первой мысли, пришедшей в голову!

Рак – (22.06 – 22.07) Раки, новый год – новые впечатления! Не бойтесь выходить за привычные рамки!

Лев – (23.07 – 23.08) Львы, сегодня вы – в центре событий и внимания. Будьте при параде!

Дева – (24.08 – 23.09) Девы, движение – это жизнь! Проведите день в соответствии с этим утверждением!

Весы – (24.09 – 23.10) Весы, ваша задача – выбраться из заточения четырех стен! Звезды советуют прогулки на свежем воздухе!

Скорпион – (24.10 – 22.11) Скорпионы, сегодня вы – душа компании. Ведите себя cоответствующе!

Стрелец – (23.11 – 21.12) Стрельцы, у вас – поворотный момент в личной жизни. За поворотом точно ожидает кто-то симпатичный!

Козерог – (22.12 – 20.01) Козероги, хотите перемен? Не бойтесь их устраивать! От звезд – поддержка и соучастие!

Водолей – (21.01 – 19.02) Водолеи, отмените спешку! Неторопливое существование – то, что нужно после новогодней ночи!