Овен – (21.03 – 20.04) Овны, сегодня вы легки на подъем. Звезды рекомендую вам вспомнить, где лежит ваш загранник!

Телец – (21.04 – 20.05) Тельцы, настроение дает сбои? Звезды уверены, что ваши друзья способны стабилизировать обстановку!

Близнецы – (21.05 – 21.06) Близнецы, не разменивайте свой запас везения по пустякам! Сегодня вы способны на парочку подвигов!

Рак – (22.06 – 22.07) Раки, на работе и в делах – ваш звездный час! Смело озвучивайте свои идеи. Все они претендуют на гениальность!

Лев – (23.07 – 23.08) Львы, далеко ходить не надо! Сегодня источник вашего вдохновения – вы сами!

Дева – (24.08 – 23.09) Девы, следуйте зову своего сердца, особенно если оно зовет вас на свидание с кем-то симпатичным!

Весы – (24.09 – 23.10) Весы, отложите сверхзадачи на другой день. Достаточно того, что сегодня понедельник!

Скорпион – (24.10 – 22.11) Скорпионы, не всё складывается так, как вам хочется? Обзаведитесь парочкой союзников!

Стрелец – (23.11 – 21.12) Стрельцы, забудьте об одиночестве. Необходимый запас энергии вы получите только находясь в центре внимания!

Козерог – (22.12 – 20.01) Козероги, день будет горяч на эмоции. Постарайтесь не вспыхивать по пустякам!

Водолей – (21.01 – 19.02) Водолеи, пора приступить к тому, что уже давно лежит в дальнем ящике и расправиться с этим!