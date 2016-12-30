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ЕвроХит Топ 40
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1Twenty One Pilots Heathens
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2Feder feat. Alex Aiono Lordly
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3Clean Bandit Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie
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проигратьГруппа Градусы – Градус 100 @ Европа Плюс...20 декабря 2016, в 12:00
- Европа Плюс Акустика: группа Градусы
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проигратьLP - Lost On You @ Европа Плюс Акустика12 декабря 2016, в 12:00
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проигратьНа Европе Плюс — #СнегоХит!9 декабря 2016, в 12:00
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проиграть«Пассажир» Крис Пратт на Европе Плюс!5 декабря 2016, в 12:00
Гороскоп от Бригады У
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Овен – (21.03 – 20.04)
Овны, разве понедельник – не лучший день для стартов? Сегодня все начинания обещали увенчаться успехом!
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Телец – (21.04 – 20.05)
Тельцы, потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!
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Близнецы – (21.05 – 21.06)
Близнецы, серые будни раскрасит встреча с друзьями. Будьте ее инициатором!
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Рак – (22.06 – 22.07)
Раки, не спешите надевать панцирь! Окружение готово помогать вам делом и советом безвозмездно!
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Лев – (23.07 – 23.08)
Львы, звезды позволяют вам быть напористыми и решительными. Всё, как вы любите!
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Дева – (24.08 – 23.09)
Девы, сегодня ваше настроение заразительно! Постарайтесь, чтобы оно было отличным!
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Весы – (24.09 – 23.10)
Весы, бессмысленно ждать инициативы! Первые шаги придется делать самостоятельно!
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Скорпион – (24.10 – 22.11)
Скорпионы, не раздавайте пустых обещания. Обещайте звездам больше дела – меньше слов!
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Стрелец – (23.11 – 21.12)
Стрельцы, проявите настойчивость и не идите на поводу у своих эмоций. Холодный рассудок – то, что нужно в понедельник!
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Козерог – (22.12 – 20.01)
Козероги, сегодня важно не терять темпа и двигаться вперед! Ваша цель не за горами!
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Водолей – (21.01 – 19.02)
Водолеи, несмотря на настойчивые попытки окружения вмешаться в вашу жизнь, звезды советуют держаться плана!
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Рыбы – (20.02 – 20.03)
Рыбы, время избавляться от старых обид! Кому-то просто необходим второй шанс!